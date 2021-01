Nel corso dei servizi predisposti dalla Compagnia di Cassino finalizzati al rispetto delle disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19 ed alla sensibilizzazione circa il pericolo derivante da ogni violazione in materia, specie per quanto riguarda le attività di ristorazione e di consumo di cibi e bevande nonché al controllo sull’esplosione dei fuochi d’artificio non consentiti di fine anno, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

– in San Vittore del Lazio, i militari della Stazione di Cervaro hanno controllato un 59enne residente nella limitrofa provincia di Caserta, alla guida della propria autovettura fuori dalla Regione di appartenenza senza comprovate esigenze. A carico dello stesso è stata irrogata una sanzionato amministrativa per la violazione delle norme di contenimento del covid-19.

Abitazione in fiamme: due anziani salvati dai Carabinieri

In Sant’Elia Fiumerapido, i militari della locale Stazione sono intervenuti presso l’abitazione di due anziani ove si era sviluppato un incendio verosimilmente propagatosi da una bombola di gas che alimentava una stufa portatile. Gli operanti immediatamente si prodigavano a portare in salvo i due anziani, i quali, sopraffatti dal panico alla vista delle fiamme si erano bloccati sul porticato dell’abitazione, non riuscendo ad aprire la rete metallica che era posta a protezione dell’ingresso. Poco dopo sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cassino, che provvedevano a domare le fiamme, che nel frattempo avevano distrutto buona parte dell’abitazione, dichiarata non agibile, ed il personale del 118 che prestava assistenza ai malcapitati, fortunatamente illesi. (Foto in galleria)

Sempre in Sant’Elia Fiumerapido, i militari della locale Stazione, nel corso di servizi finalizzati anche al rispetto delle norme in materia di contagio dal Covid-19, hanno proceduto a:

controllare un’autovettura con a bordo un 52enne (già censito per reati in materia di stupefacenti e rapina) ed un 54enne, entrambi residenti nella provincia di Latina. A carico degli stessi, oltre ad irrogare la prevista sanzione amministrativa poiché si trovavano in un comune diverso da quello di residenza, senza giustificato motivo o comprovate esigenze, è stata anche avanzata la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel citato Comune per anni tre.

Controllare un 68enne del luogo, un 49enne da Vallerotonda ed un 43enne, cittadino francese domiciliato a Sant’Elia Fiumerapido, intenti a consumare bevande alcoliche nelle immediate adiacenze di un bar di quel centro. A carico degli stessi è stata elevata una sanzione amministrativa di euro 400,00 cadauno per la violazione delle norme sul contenimento della pandemia da Covid-19.

In Picinisco, i militari della locale Stazione, al termine di attività investigativa hanno denunciato in stato di libertà per “Indebita percezione reddito di cittadinanza e truffa aggravata a danno dello stato”, un 59enne del circondario. Il predetto, lo scorso mese di novembre veniva trovato all’interno di un cantiere edile mentre espletava attività lavorativa quale operaio “non contrattualizzato” per conto di una ditta della Valle di Comino. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare lo stesso continuava a percepire il “reddito di cittadinanza” per il comune di residenza, poiché aveva omesso di segnalare all’INPS le giornate lavorative svolte per conto della suddetta ditta, che gli avrebbero comportato la sospensione del suddetto beneficio sociale;

In Piedimonte San Germano, i militari della locale Stazione hanno sanzionato amministrativamente per inosservanza delle disposizioni in materia di contagio da Covid-19, un 64enne di Cassino ed un 63enne di Aquino, poiché controllati mentre stazionavano nel parcheggio antistante un bar tabacchi, senza fornire valide giustificazioni.