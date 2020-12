Finisce il 2020 e 2021, purtroppo, non parte di certo con il bel tempo. Difatti, nel Lazio, in queste ore è stata diramata l’allerta meteo di colore giallo. Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 1, 2 e 3 gennaio 2021 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo 1-2-3 gennaio 2021 in provincia di Frosinone

Venerdì: giornata perturbata. Prevista pioggia fino ad un massimo di 23 mm. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1416m.

Sabato: migliorerà rispetto a venerdì? No. Difatti sono previsti temporali piuttosto violenti con una pioggia che dovrebbe arrivare fino a quasi 43mm. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1649m.

Domenica: anche nell’ultima giornata del week-end è prevista pioggia. Previsti 19.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1183m.

Previsioni meteo 1-2-3 gennaio 2021 in provincia di Roma

Venerdì: previsti cieli molto nuvolosi e anche qualche rovescio improvviso. L’acqua dovrebbe arrivare ad un massimo di 19.5 mm. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1481m.

Sabato: tempo nettamente peggiore, così come in Ciociaria. Previsti temporali con un livello di pioggia che dovrebbe sforare i 35 mm. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1611m.

Domenica: cieli molto nuvolosi con piogge che dovrebbero arrivare fino a quasi 6 mm. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1187m.