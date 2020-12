Fiuggi, maltrattamenti in famiglia: finisce in carcere un 44enne del luogo

Maltrattamenti in famiglia: gli agenti del Commissariato di Fiuggi hanno dato esecuzione a un Ordine di Carcerazione.

L’arresto

I poliziotti del settore anticrimine del Commissariato di Fiuggi hanno dato esecuzione, nella giornata di ieri, all’Ordine di Carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 44enne residente nella cittadina termale.

L’uomo dovrà scontare 2 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi fino al 2017. L’arrestato è stato tradotto in un carcere romano.