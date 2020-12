Anticipazioni dell’Oroscopo 2021: le previsioni segno per segno

Con il nuovo anno arriva anche il nuovo oroscopo 2021. Novità, amore e tanto altro. Andiamo a vedere le anticipazioni dei segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo 2021: le anticipazioni segno per segno

Ariete

Quest’anno potrebbe essere l’anno dell’Ariete. Difatti quest’anno dovresti riappropriarti della tua capacità di osare. Potrebbero esserci molte novità anche dal punto di vista lavorativo. Un colloquio, un audizione o altri ostacoli? Vai avanti per la tua strada. Saranno fondamentali anche le amicizie e le nuove collaborazioni. Buona Fortuna!

Toro

Questo nuovo anno potrebbe essere definito con una parola: consacrazione. Da te molte persone si aspettano molto e questo è il tempo di compiere il grande salto. Si parla di traguardi importanti da raggiungere, da solo o in coppia. Aspetta la novità a braccia aperte.

Gemelli

Per te questi sono stati anni molto faticosi. Non si parla solo di lavoro ma anche e, soprattutto, di amore. Questo è l’anno della scelta. Il 2021 per i Gemelli può essere un anno che può portare verso a nuovi obiettivi di vita. Il tutto può essere favorito da Giove e Saturno insieme.

Cancro

Generalmente sei una persona timida e timorosa. Hai paura di affrontare nuove opportunità e percepisci i nuovi lavori come degli ostacoli insormontabili. Quest’anno può essere il tuo anno. Fatti forza e torna ad investire su te stesso. Il 2021 per te può essere l’anno del rilancio.

Leone

Da sempre il leone, in natura, è famoso per il suo ruggito. Di solito, le persone che hanno questo segno zodiacale sono considerate determinate e non si fermano davanti a nessun ostacolo. Se negli anni passati ti sei dovuto accontentare, quest’anno riprendi in mano la tua vita. Previste delle soddisfazioni, soprattutto a livello economico.

Vergine

Per questo nuovo anno poniti dei nuovi obiettivi. Maniaca del controllo e dell’organizzazione, la Vergine è sempre stata la “regina” dei segni zodiacali ma, a forza di controllare gli altri, le sue aspirazioni finiscono sempre in secondo piano. Il 2021, però, è l’anno dove tutto deve cambiare. Sii tu il vero protagonista!

Bilancia

Quello che la Bilancia chiede quest’anno è di ritrovare l’entusiasmo. Gli ingredienti ci sono tutti, specialmente la socialità che, causa Covid, quest’anno è stata messa in secondo piano. Un treno importante potrebbe passare da un momento all’altro, non farti cogliere impreparato.

Scorpione

Lo scorpione ha bisogno di certezze. Questo discorso vale per tutto: in primis la casa, simbolo fondamentale per il nuovo anno. Decidere dove stabilirsi è sempre una scelta difficile ma non temere, anche per lo scorpione arriveranno delle grandi soddisfazioni.

Sagittario

Potrebbe essere un anno molto positivo per il sagittario sotto un’unica parola chiave: rivincita. Torti, sgambetti, non ci saranno più anche perché arriverà il momento di prendere il comando della tua vita. Quale migliore occasione se non farlo nel 2021? I tre anni passati ti hanno aiutato a capire di chi NON fidarti, ma adesso tutto cambierà. Ti senti pronto?

Capricorno

Mio caro amico è arrivato il momento di rilassarsi. Per tutto il 2020 sei stato un autentico soldato e questo nuovo anno ti darà la possibilità di allentare la corda. Hai intrapreso rapporti stabili, la tua posizione lavorativa sembra piuttosto solida. Bene, che ne dici di sdraiarti e goderti della bella musica classica?

Acquario

Un film di Massimo Troisi recitava: “Ricomincio da Tre”. Bene, adesso è il caso di dire “Ricomincio da ME“. Le soddisfazioni avute quest’anno sono state davvero molto poche. Hai dato fiducia a persone che non la meritavano e questo ti ha profondamente segnato. Il 2021 ti darà l’occasione di cambiare strada, di mettere te stesso al centro di tutto e, magari, riprendere dei progetti passati che hai accantonato. Lasciati andare!

Pesci

Sei in cerca di nuove ispirazioni. Hai visto molte persone vicino a te cambiare le proprie vite e tu sei rimasto alla finestra a guardare. Il nuovo anno ti darà l’occasione di farlo. Non solo, ti darà l’occasione di osservare la vita in una prospettiva diversa. Tu vuoi provare a farlo?