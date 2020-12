Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco, intervenuti a Fiano Romano per l’incendio del tetto di un magazzino.

Fiano Romano, fiamme sul tetto di un magazzino

Dalle ore 11:00, tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma, stanno intervenendo a Fiano Romano in Via della fisica incrocio Via dell’artigianato, per l’incendio del tetto di un magazzino. Il personale VVF, prontamente intervenuto, ha delimitato l’area e sta operando affinché venga messa in sicurezza tutta la struttura.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio