Esquilino. Fast food non rispetta le norme anti-Covid: chiuso per 5 giorni

Lo scorso pomeriggio, nel corso dei servizi di controllo del territorio, finalizzati al rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno sanzionato il titolare di un fast food in via Gioberti, un 47enne romano, per l’importo di 280 euro con conseguente chiusura dell’attività per 5 giorni.

Chiuso un fast food per cinque giorni

Transitando lungo la via, i Carabinieri hanno notato la presenza, davanti al locale, di circa 30 persone in assembramento che, all’arrivo della pattuglia, si sono allontanate repentinamente nelle vie limitrofe.

Entrati poi nell’esercizio commerciale, i Carabinieri hanno accertato la presenza, non autorizzata, di 12 avventori.

Il titolare è stato identificato e sanzionato amministrativamente mentre il locale è stato chiuso.