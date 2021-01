Da alcuni giorni, nella sede municipale a piazza di Cinecittà è stata allestita una mostra di fotografie storiche di Roma, con un focus particolare sulle zone che ricadono nel Municipio VII. Le oltre 140 foto sono state donate da enti pubblici e privati e vanno dal 1870 fino agli anni ’70 del ventesimo secolo.

La Presidente Lozzi ha così commentato l’evento: “Valorizzare un territorio non significa solo curarne il presente, ma anche ricordarne il passato, la sua eredità e la sua storia. E nulla più delle fotografie riesce a farci toccare con mano luoghi e oggetti lontani nel tempo, raccontando eventi, paesaggi e mutamenti sociali. Per questo abbiamo voluto farvi e farci un regalo: da ora e per sempre sarà possibile “visitare” strade, quartieri, vie, volti impressi su oltre 140 fotografie storiche esposte a piazza di Cinecittà, Questo prestigioso patrimonio fotografico, che va dal 1870 fino agli anni ’70 del ventesimo secolo, ci è stato donato dall’Archivio fotografico storico dell’Ufficio Stampa di Roma Capitale, dall’ Archivio Iconografico del Museo di Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dall’Associazione Culturale Roma Sparita.

Li ringraziamo moltissimo. Quando l’emergenza sanitaria sarà rientrata, venite pure a farci visita a Cinecittà: chissà che alcuni non si riconoscano in una delle nostre splendide foto…

Il link della pagina Facebook della Presidente con altre informazioni è questo: https://fb.watch/2HXIXrEcHV/