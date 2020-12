CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI SU OLTRE 13 MILA TAMPONI NEL LAZIO (+2.482) SI REGISTRANO 1.333 CASI POSITIVI (+115), 66 I DECESSI (+12) E +1.489 I GUARITI. AUMENTANO I CASI, I TAMPONI E I DECESSI, MENTRE DIMINUISCONO I RICOVERATI E LE TERAPIE INTENSIVE. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI TORNA A 9%. I CASI A ROMA CITTA’ SALGONO A QUOTA 500′

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“OGGI SU OLTRE 13 MILA TAMPONI NEL LAZIO (+2.482) SI REGISTRANO 1.333 CASI POSITIVI (+115), 66 I DECESSI (+12) E +1.489 I GUARITI. AUMENTANO I CASI, I TAMPONI E I DECESSI, MENTRE DIMINUISCONO I RICOVERATI E LE TERAPIE INTENSIVE. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI TORNA A 9%. I CASI A ROMA CITTA’ SALGONO A QUOTA 500.

Nella Asl Roma 1 sono 252 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sedici casi sono ricoveri. Si registrano quindici decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 203 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventiquattro sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dodici decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 110 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 45 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 62 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 179 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattordici decessi con patologie.

Nelle province si registrano 482 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 105 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 82, 90 e 91 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 209 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 91 e 93 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 78 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 74, 90 e 99 anni con patologie.