Castel Porziano. Atac, fiamme su un bus in servizio: la vicenda

Nelle prime ore di questa mattina, 30 dicembre, verso le 6:30, si è sviluppato un incendio su una vettura Atac della linea 06. L’autobus era di servizio nella zona di Castel Porziano.

Fiamme su bus Atac

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, fortunatamente non si sono registrate conseguenze per le persone sulla vettura.

L’autobus era in servizio da 18 anni.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio