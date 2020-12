Tor Vergata, paura per un ciclista: rimane incastrato sotto un autobus

Brutta disavventura per un ciclista che è rimasto incastrato sotto un autobus. L’incidente è avvenuto vicino Tor Vergata.

Brutto incidente a Tor Vergata: ciclista rimane incastrato sotto un autobus

Questa mattina poco dopo le 11.00 la Sala Operativa VVF del Comando di Roma è stata allertata per un intervento di soccorso a seguito di incidente stradale nel quale un ciclista rimaneva incastrato con la sua bicicletta sotto la parte anteriore dell’Autobus di linea N° 059.

L’incidente è avvenuto in Via della Sorbona incrocio Via di Tor Vergata. Il malcapitato, non in pericolo di vita, è stato estratto dal personale VVF della 10A ed assicurato alle cure del 118 presente sul posto. La viabilità è stata interdetta per diverse ore.