I percorsi di formazioni disponibili per il diploma di scuola media superiore online

Stai valutando qual è il miglior percorso di formazione per te? In questo articolo ti spiego come puoi ottenere un diploma di scuola media superiore online, assecondando i tuoi interessi e le tue competenze personali.

Il diploma di scuola media superiore è l’attestato di studi che ottieni al termine delle scuole superiori, e puoi accedere a tale percorso sia in modo tradizionale sia con la didattica a distanza, cioè iscrivendovi a una scuola online. Nel percorso tradizionale la durata è di 5 anni, online invece, è possibile ottenere in tempi molto più brevi questo titolo. L’istruzione secondaria in Italia prevede tre differenti indirizzi che adesso andiamo ad analizzare in modo dettagliato.

Liceo

Il liceo è una scuola secondaria di secondo grado che permette all’alunno di accedere a una preparazione molto ampia, la quale non prevede una grande parte tecnica e pratica, però offre delle basi sufficienti per poter apprendere successivamente con l’università altre nozioni. Offre una visione ampia sulla cultura, portando la persona ad avere una buona formazione in tutte le materie, pur scegliendo comunque un indirizzo di studio in modo da poter approfondire un po’ di più. Il diploma prevede si di proseguire con gli studi, ma non è indispensabile.

E’ possibile scegliere tra diversi licei online, come:

Liceo Artistico

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Liceo Classico

Liceo Linguistico

Liceo Musicale

Liceo Scientifico

Liceo Sportivo

Liceo delle Scienze Umane

Istituto tecnico

Il diploma che ottieni con l’istituto tecnico ha uno sbocco tecnologico o economico. Oltre alla parte teorica qui, vi è un forte orientamento verso la parte pratica, la quale in una scuola online avviene sempre attraverso internet. E’ possibile infatti accedere a dimostrazioni pratiche che permettono allo studente di prepararsi per un futuro lavoro ed eventualmente eseguire un tirocinio all’interno di un’azienda.

Consentono davvero di apprendere una professione e alcuni di questi di iscriversi anche all’albo qualora si tratti di professioni tecniche. In base ai propri interessi personali è possibile anche personalizzare il proprio percorso, scegliendo così una specifica area d’indirizzo.

Da una parte c’è il settore tecnologico, dove l’attenzione è spostata sull’innovazione, l’analisi e la valutazione critica. Dall’altra il settore economico, dove invece l’accento è spostato sui fenomeni economici e aziendali, ma anche le norme civilistiche e fiscali, così come la gestione aziendale.

Il settore tecnologico prevede questi indirizzi:

Meccanica, Meccatronica ed Energia

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Trasporti e Logistica

Elettronica ed Elettrotecnica

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Informatica e Telecomunicazioni

Chimica, Materiali e Biotecnologie

Il settore economico invece comprende:

Amministrazione, Finanza e Marketing

Turismo

Sistemi Informativi aziendali

Istituto professionale

Infine c’è l’istituto professionale, che offre una preparazione pratica così da entrare subito dopo nel mondo del lavoro. Preparano lo studente su un piano teorico ma anche pratico. Garantiscono al più presto un guadagno economico. E’ possibile scegliere tra: