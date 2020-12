È online il nuovo Bando per il Servizio Civile Volontario 2020 di Roma Capitale.

I progetti previsti da Roma Capitale per l’annualità 2021/2022 sono in tutto 4, e si dividono in diverse categorie per un impiego totale di 98 giovani. Gli ambiti di interesse vanno dal sostegno nel campo del sociale, con particolare attenzione all’alfabetizzazione digitale, alla collaborazione nell’ambito della Protezione Civile, fino al progetto destinato alla tutela della sostenibilità ambientale.

Le info

Sono invitati a partecipare i ragazzi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno ancora superato il ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda che vogliono mettersi a disposizione della comunità e allo stesso tempo acquisire competenze professionali e relazionali.

Possono presentare domanda di Servizio civile anche i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti previsti, nel corso del 2020, a causa degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente.

L’impegno sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e assicura un’autonomia economica attraverso un rimborso di 439,50 Euro mensili.

La procedura di invio della domanda. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, e accessibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID di livello di sicurezza 2.

Prima di inviare la domanda è fortemente consigliato effettuare una consulenza di orientamento finalizzata all’indirizzamento della scelta del progetto sulla base del percorso formativo e delle competenze e attitudini individuali. È possibile accedervi in maniera gratuita inviando un’email all’indirizzo serviziocivile@comune.roma.it.

Nel dettaglio questi i numeri dei volontari destinati ai diversi Progetti per Roma Capitale:



PROGRAMMA: ‘ROMA SOSTENIBILE’

· Progetto 1 – Uso e Consumo del Suolo e Tutela del Territorio : 6 Volontari

· Progetto 2 – Protezione Civile : 6 Volontari

PROGRAMMA: ‘ROMAINPROGRESS’

· Progetto 1 – Punti Roma Facile e Scuola Diffusa: innoviamo insieme : 44 Volontari

· Progetto 2 – Giovani e Innovazione : 42 Volontari

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro e non oltre le ore 14 dell’8 febbraio 2021.

Tutte le informazioni sono reperibili sul portale di Roma Capitale alla sezione Servizi – Sport – Servizio Civile, oppure in fondo alla home page sulla dicitura servizio civile volontario, o al seguente indirizzo:

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF39687&pagina=2

Sui siti internet www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

“L’impegno che i giovani sono chiamati a rispettare partecipando ai progetti del Servizio Civile rappresenta un investimento importante per la propria personalità e professionalità. I nostri ragazzi sono consapevoli della grande opportunità che esso rappresenta e come Istituzione non possiamo che augurarci che i numeri crescano anche per il prezioso contributo che ognuno di loro può dare alla nostra comunità“, ha dichiarato la Sindaca Virginia Raggi.

“Quest’anno così particolare ha rimesso in discussione tante certezze e ha dovuto ridisegnare i confini della nostra vita. Il Servizio Civile continua però ad interessare tantissimi nostri giovani che manifestano la grande volontà di dedicarsi a questa esperienza. Lo abbiamo recentemente riscontrato anche con l’iniziativa degli Open Day, una tavola rotonda virtuale in cui si sono approfondite varie tematiche legate al Servizio Civile e i dettagli di progetti e modalità di partecipazione. Il mio invito è quello di fare questa meravigliosa esperienza certi che si tratti di una possibilità di arricchimento per noi e per il prossimo“, ha affermato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.

Foto di repertorio