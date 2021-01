Epifania: “Al Bioparco cominciamo bene!”. Dal 4 al 10 gennaio ingresso gratis per bambini fino a 10 anni

Iniziativa promossa dalla sindaca Raggi e da Maurizio Costanzo. Il primo giorno ad accogliere i piccoli anche Max Giusti

Al Bioparco di Roma si festeggia l’inizio del nuovo anno con un evento dedicato ai bambini. L’iniziativa “Al Bioparco cominciamo bene!”, promossa da Roma Capitale insieme a Maurizio Costanzo, è stata presentata oggi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Presente anche il presidente della Fondazione Bioparco di Roma Francesco Petretti. L’evento prevede una promozione speciale: il 4, 7, 8, 9 e 10 gennaio i bambini fino a dieci anni entreranno gratis. L’inaugurazione dell’iniziativa avverrà il 4 gennaio alla presenza della sindaca Virginia Raggi e con la partecipazione speciale di Max Giusti. Insieme accoglieranno i bambini all’ingresso del Bioparco e doneranno loro un peluche, fino a esaurimento scorte. Il 9 gennaio sarà poi presente all’interno del parco l’attore Yari Gugliucci che interpreterà alcune delle più belle favole di Gianni Rodari dedicate agli animali, tratte dai libri “Favole al telefono” e “Fiabe lunghe un sorriso”.

“Abbiamo voluto festeggiare insieme alla Fondazione Bioparco l’avvio di questo nuovo anno, così carico di attese e speranze per tutti noi, con un’iniziativa speciale nel periodo della Befana dedicata a tutti i bambini. Sono certa che sarà una visita sorprendente e istruttiva per i più piccoli, all’interno di un luogo unico immerso nel verde di Villa Borghese, dove potranno imparare a conoscere gli animali e a rispettarli“, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Il motivo che mi ha spinto a collaborare con il Comune di Roma è stato un incontro costruttivo con la sindaca Raggi. L’iniziativa con il Bioparco nasce dal desiderio di far comprendere ai bambini la differenza tra un orso di peluche e un orso vero, insegnando loro il rispetto per gli animali“, commenta Maurizio Costanzo.

Il Bioparco di Roma si dedica alla conservazione in natura di specie minacciate di estinzione e organizza attività e percorsi per i più piccoli per educarli alla difesa dell’ambiente. I biglietti del Bioparco potranno essere acquistati on line sul sito bioparco.it o presso le biglietterie. In ottemperanza alle vigenti misure in materie di contenimento dei contagi da Covid-19, la presenza contemporanea all’interno del parco sarà limitata a un numero massimo di visitatori previsto nel rispetto degli spazi utili necessari a mantenere un adeguato distanziamento sociale. Per questo motivo l’ingresso al Bioparco potrà essere momentaneamente interrotto e regolamentato in sintonia con i flussi di uscita.