Forca d’Acero, fitta nevicata sulla SR509: attivi i mezzi spazzaneve

Grande nevicata nella zona di Forca d’Acero, più precisamente sulla SR509. Si raccomanda a tutti gli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione.

Fitta nevicata a Forca d’Acero: attivi i mezzi spazzaneve

La notizia viene riportata direttamente dal portale di informazione sulla viabilità Astral. In questo momento in zona Forca d’Acero, valico stradale dell’appennino abruzzese posto a 1.538 m s.l.m. lungo lo spartiacque appenninico primario tra Abruzzo e Lazio, tra la provincia dell’Aquila e quella di Frosinone, è in corso una fitta nevicata.

Proprio per questo il team di Astral Spa è a lavoro con i mezzi spazzaneve per cercare di rendere praticabile la strada. Il tratto maggiormente interessato è quello della SR509. Si raccomanda a tutti gli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione.