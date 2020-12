Una scultura in onore di Willy Monteiro Duarte. È l’opera che Diego Granese ha voluto regalare alla città di Colleferro, in particolar modo alla parrocchia di San Bruno.

Un sorriso che resterà per sempre. Statua in onore di Willy nella parrocchia di San Bruno, a Colleferro

L’opera è stata donata da Diego Granese grazie al contributo Enzo Stilla di Stilla Industries, Omar Florian e Andrea di Meo della FITUP Europe. Un mezzo busto in bronzo che raffigura lo sguardo sorridente di Willy Monteiro Duarte, giovane 21enne di Paliano brutalmente ucciso la notte tra il 5 e 6 settembre a Colleferro.

La statua è stata donato alla parrocchia di San Bruno ed è stata posizionata all’interno di un’aiuola, a pochi passi dall’entrata in chiesa. Un opera bellissima per un sorriso che non verrà mai dimenticato.

Foto presa da Facebook.

Autore: Fabio Patrizi