A Roccasecca, i militari della Stazione di San Giovanni Incarico nel corso di predisposti servizi tesi anche al contrasto della diffusione del virus Covid-19, hanno proceduto al controllo di autovettura un 56enne cittadino italiano ed un 53enne cittadino straniero, entrambi residenti nella provincia di Campobasso e censiti per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

I dettagli

A carico degli stessi che non fornivano valida giustificazione circa la loro presenza in quel centro, oltre a contestare la violazione delle disposizioni previste dal D.P.C.M. tese al contrasto della diffusione del Covid-19, è stata anche avanzata la proposta per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roccasecca per anni tre.