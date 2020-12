Vicovaro, la terra continua a tremare ormai da giorni. Nella giornata di oggi, domenica 27 dicembre 2020, si è registrata l’ennesima scossa di terremoto di magnitudo 2.2. Si tratta dell’ennesima scossa in questo periodo, per fortuna lieve anch’essa. Le precedenti erano avvenute sempre a Vicovaro, ma anche a Mandela.

Vicovaro, scossa di terremoto oggi 27 dicembre 2020: i dettagli

Anche in questo caso, come nelle precedenti, si è trattata di una lieve scossa di terremoto. Come viene sottolineato dall’INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa è stata di magnitudo 2.2. Ecco i dettagli:

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 2 km E Vicovaro (RM), il

27-12-2020 04:35:45 (UTC) 4 ore, 29 minuti fa

27-12-2020 05:35:45 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 42.01, 12.92 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.