È in fase d’accensione la macchina operativa messa in piedi al fine di somministrare in tutta Italia le prime dosi del vaccino contro il Covid, con la giornata di domani – domenica 27 dicembre – che rappresenterà una deadline storica per la situazione attuale che stiamo vivendo, visto che si apriranno ufficialmente le porte alle prime vaccinazioni di massa che riguarderanno – in primis – gli operatori sanitari e i dipendenti delle RSA.

“Alessandra Vergori (medico infettivologa), Alessandra D’Abramo (medico infettivologa), Omar Altobelli (operatore socio sanitario – OSS), Maria Rosaria Capobianchi (biologa, microbiologia e virologia) e Claudia Alivernini (infermiera) sono i nomi dei primi cinque operatori sanitari dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani che domani mattina in occasione del V-Day per primi riceveranno il vaccino Anti Covid-19 (foto in allegato)”.

Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.