Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la rampa di svincolo che, dalla carreggiata interna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) con provenienza Casilina, immette sulla Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli e sullo svincolo per la Romanina.

In alternativa

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla carreggiata interna del G.R.A. fino all’uscita 21-22 Anagnina-Tuscolana e rientrare sul G.R.A. in carreggiata esterna, verso Firenze/L’Aquila, con ingresso sulla Diramazione Roma sud, dallo svincolo 19 “E45/A1 Milano-Napoli”.

Foto di repertorio