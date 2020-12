Sono 270 i cittadini di Nettuno che a Natale hanno ricevuto a casa un pasto caldo fornito dall’Amministrazione comunale. La maggioranza dei cittadini a cui è stato fornito il servizio ne aveva fatto richiesta, altri invece sono stati segnalati all’Amministrazione dalla Comunità di Sant’Egidio e dai Servizi sociali.

Si tratta di persone che non hanno facilità a fare la spesa e ad essere autosufficienti e che spesso, nei giorni di festa, sono soli. Ma non per quest’anno. Il Comune di Nettuno non ha lasciato indietro nessuno. I cittadini hanno potuto scegliere un menù che tenesse conto dei loro gusti e delle indicazioni legate a problemi di salute o vincoli religiosi, vedendosi recapitato a casa dalla Ditta selezionata il pasto in confezioni monoporzione nel rispetto delle normative anti covid.

“Sono felice del fatto che l’Amministrazione in questo Natale segnato dalla Pandemia – ha detto il Sindaco Alessandro Coppola – abbia offerto un momento di calore e di conforto ai cittadini che ne hanno bisogno, in un giorno in cui il valore della famiglia non può essere messo da parte. Ci impegneremo per fare sempre di più e sempre meglio per essere vicino ai nostri concittadini più fragili e per far si che Nettuno possa sentirsi ogni giorno di più una comunità sana e unita in cui ognuno è sempre pronto a tendere la mano per sostenerci gli uni con gli altri”.

“Sono felice di poter dire che l’Amministrazione è vicina ai suoi cittadini anche a Natale – aggiunge l’assessore Maddalena Noce – ringrazio gli uffici per il grande lavoro svolto anche sotto le Feste. Alle 270 persone che hanno ricevuto un pasto caldo a casa si aggiungono le 445 famiglie che hanno ricevuto i buoni pasto, per una spesa complessiva di 141.150,00 euro. La distribuzione dei buoni andrà avanti anche durante le Feste e questo è stato possibile grazie al grande lavoro di chi nel Comune, con spirito di abnegazione, ha rinunciato a ferie e riposo per riuscire ad essere vicino ai cittadini che soffrono questo drammatico periodo di crisi”.