Tivoli, gli auguri di Natale arrivano direttamente dal Giappone

Il messaggio della comunità giapponese di Yugawara ai tiburtini.

Gli auguri del sindaco di Yugawara (Giappone), Yukihiro Tomita

«Abbiamo ricevuto dal sindaco di Yugawara in Giappone, città gemellata con Tivoli, Yukihiro Tomita, gli auguri per le festività natalizie. Un augurio che ci riempie di gioia e ci scalda il cuore per le parole di vicinanza e di affetto che arrivano in un Natale così particolare e delicato per il timore della diffusione del nuovo virus Sars-Cov-2, che coinvolge tutto il mondo, e al quale rispondiamo con altrettanto calore e affetto.

Al sindaco Tomita e all’intera comunità di Yugawara – da sempre legata alla nostra città – mando a nome di tutta la comunità tiburtina auguri sentiti per un buon Natale e per un anno nuovo in cui finalmente tutti noi potremo tornare ad abbracciarci non più virtualmente», la risposta del sindaco Giuseppe Proietti.

Un ringraziamento alla traduttrice Kyoko Yamamoto.

Il video