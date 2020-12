Roma, il dono di Natale di Papa Francesco: 4.000 tamponi ai senzatetto

In occasione del Natale un regalo di Papa Francesco alla città di Roma. Sono stati infatti donati 4000 tamponi per la diagnosi del Covid-19, ricevuti dal Pontefice come omaggio della Slovenia.

Grazie all’impegno dell’Elemosineria Apostolica, in collaborazione con l’Istituto di Medicina Solidale e l’IFO San Gallicano, verranno utilizzati per far accedere alla diagnosi i senza fissa dimora della Capitale, grazie anche a un accordo con Roma Capitale.

“Da Medicina Solidale un sentito ringraziamento a Papa Francesco e all’elemosiniere Card. Konrad Krajewski per tutto quello che è stato possibile fare grazie a loro a tutela dei soggetti più vulnerabili, inclusa la diagnostica per il Covid, che ha reso possibile l’accoglienza in strutture dedicate per le persone che erano in strada”.