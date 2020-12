Si comunica che, per lavori elettromeccanici presso il centro idrico Barozze, martedì 29 dicembre dalle ore 9:00 alle 13:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Rocca di Papa. In particolare le zone interessate sono:

via Dei Gelsomini, via Delle Margherite, via Della Madonnetta, via Della Madonnella, via Campi D’annibale, via Dei Castelli Romani, via Frascati, via Marino Campagna, via Vecchia Di Velletri, via Capo Croce, piazza Alcide De Gasperi, via Delle Rose, via Delle Ortensie, via Delle Castagne, via Dei Geranei, via Sacramento, via Catorso, via Papaveri, via Delle Mimose, via Dei Ciclamini, via Degli Ulivi, via Dei Laghi da via Delle Barozze incrocio via Spiagge Del Lago, via Delle Calcare, via Casal Romito, via Valle S.Lorenzo, via Vicinale Della Macchia, via Delle Barozze, vie limitrofe

Un servizio di rifornimento con due autobotti sarà disponibile per l’intera durata dei lavori in:

via Campi D’Annibale angolo via Castelli Romani

via Dei Laghi km 10 (Centro di accoglienza Mondo Migliore).

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06 57994116.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

