L’allerta neve è in arrivo a Roma. Difatti, in queste ore, la Sindaca Raggi ha attivato un piano anti freddo per evitare qualsiasi tipo di pericolo. Come sarà la situazione nelle province di Roma e Frosinone? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 25, 26 e 27 dicembre 2020 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo 25-26-27 dicembre 2020 in provincia di Frosinone

Venerdì: nubi e pioggia prevista fino a quasi 16 millimetri. Un Natale piovoso quindi. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1912m.

Sabato: previsto un cielo molto nuvoloso e pioggia fino ad un massimo di 3 millimetri. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1170m.

Domenica: tempo in progressivo miglioramento. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1137m.

Previsioni meteo 25-26-27 dicembre 2020 in provincia di Roma

Venerdì: previste nubi in progressivo aumento e una pioggia che arriverà fino ad un massimo di 9 mm. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1975m.

Sabato: previste piogge piuttosto deboli. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1142m.

Domenica: la notizia positiva è che non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1451m.