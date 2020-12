Genoa-Lazio dove vederla: Sky o Dazn? Ecco tutte le info

Stop della Lazio in casa del Milan, ma adesso per la squadra di Inzaghi arriva un altro scoglio: il Genoa del neo (non tanto) allenatore Ballardini. Genoa-Lazio dove verrà trasmessa?

Genoa-Lazio: dove vederla. Sky o Dazn?

Dopo la sconfitta contro la capolista Milan, i biancocelesti se la dovranno vedere fuori casa contro il Genoa del nuovo allenatore Davide Ballardini (coach della Lazio nella stagione 2009/2010). Una sfida complicata per gli uomini di Inzaghi ma può essere un crocevia interessante per capire se potranno ambire alla corsa Champions che, mai come quest’anno, vede molte squadre interessate.

Per i genoani, invece, il momento è totalmente diverso. Dopo l’addio di Maran, sulla panchina è tornato Davide Ballardini che ha esordito con una bella vittoria contro lo Spezia. Una prova convincete visti anche i tanti problemi di formazione.

Sky o Dazn, dove vedere Genoa-Lazio?

La partita, in programma il 3 gennaio alle ore 15:00, non sarà trasmessa da Dazn. Difatti l’emittente satellitare che manderà io onda il match sarà Sky e potrà essere fruibile con un tablet, uno smartphone, una Smart Tv o un Pc.