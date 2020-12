Il Coronavirus continua, indiscriminatamente, a far vittime. A Colleferro sono diverse le persone di spessore che ci hanno lasciato in questo giorni ed è di oggi la notizia che il Covid si è portato via anche Renzo Prati.

Colleferro, il Covid si porta via anche Renzo Prati

“Alla famiglia giungano le mie più sentite e sincere condoglianze. Questo maledetto virus ci sta strappando troppi pezzi; è un grandissimo dolore il nostro!” scrive in un post su Facebook il Sindaco, Pierluigi Sanna.

Alle sue condoglianze ci associamo anche noi della redazione.