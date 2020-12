Sfratti: “Che l’Anci in coordinamento con i Sindaci di tutta Italia dicano e scrivano al Governo che non possono essere lasciati soli in quanto non sono in grado di affrontare la ripresa selvaggia degli sfratti, non hanno né mezzi, né strumenti, né disponibilità d alloggi pubblici per affrontare, con emergenza sanitaria in corso, una ripresa generalizzata degli sfratti, che provocherà nei Comuni una situazione sociale che potrebbe essere molto difficile.”