Il coronavirus miete ancora vittime nell’azienda Ama. Dopo una lunga battaglia sono morti tre operatori che non sono riusciti, purtroppo, a sconfiggere il virus.

Sono morti tre operatori di Ama, società che gestisce per conto dell’ente Roma Capitale, suo socio unico, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Purtroppo i tre dipendenti non sono riusciti a superare la battaglia contro il Covid.

Intanto gli altri operai hanno deciso di protestare per chiedere l’immediato controllo da parte dell’azienda. A detta loro infatti, non sarebbe stato attivato nessun monitoraggio e non sarebbero stati fatti i tamponi rapidi. Un mix di paura e rabbia visto che, nel giro di una settimana, tre loro colleghi hanno perso la vita a causa del coronavirus.

Il tweet di Lavoratori_Ama

Dopo le ultime due morti per covid e altri due contagiati si teme un focolaio a Tor Pagnotta, e i lavoratori, preoccupati e spaventati, si fermano per protestare. Chiediamo tamponi o test rapidi per un immediato monitoraggio.

Foto presa dal profilo twitter @Lavoratori_Ama