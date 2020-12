Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per due incendi scoppiati nelle zone del quartiere Aurelio e nel XV Municipio.

Incendio in appartamento, XV Municipio

In data 22 dicembre dalle ore 2,39 presso via Federico Mastrigli n. 15 Roma, la sala operativa ha inviato la squadra vvf di Prati per incendio appartamento.

L’abitazione andata in fiamme per cause al momento imprecisate era ubicata al piano seminterrato di una palazzina composta da due. Presenti sul posto anche il personale di autoscala( AS/1),carro autoprotettori (TA/6),l’autobotte (AB/9) ,le forze dell’ordine ed il 118.

L’intervento dei Vigili del Fuoco nel quartiere Aurelio

Alle ore 4,41 presso via Giovan Battista Gandino n. 50, la sala operativa ha inviato la squadra vvf di Monte Mario (8/A) per un incendio in un appartamento.

L’abitazione andata in fiamme era ubicata al piano primo di una palazzina composta da sette. Nessuna persona è rimasta coinvolta; il personale intervenuto ha tratto in salvo un cane rimasto intrappolato all’interno dell’appartamento che bruciava.

Sul posto in ausilio della squadra dei Vigili del Fuoco di competenza anche l’APS di Prati (9/A) ,l’autoscala (AS/1) ,l’autobotte (AB/9), il carro autoprotettori (TA/6).

Una volta estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata, il funzionario di guardia (URG/1) ha deciso di inibire l’appartamento interessato alle fiamme e quello soprastante. Presenti anche le forze dell’ordine e 118 per quanto di competenza.

