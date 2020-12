CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘NESSUN FURTO A SAN CAMILLO, CHIAMATI FAMIGLIARI PER RITIRO EFFETTI PERSONALI PAZIENTE DECEDUTO’

“Ho appena avuto la buona notizia dal direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo di Roma che è stata chiamata la famiglia del paziente deceduto con COVID-19 per andare a ritirare gli effetti personali che erano in ospedale. Non c’è stato pertanto alcun furto ne sciacallaggio. Alla famiglia va un sentimento di cordoglio per la perdita del loro caro”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.