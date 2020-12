In via di Tor Vergata, zona Ponte Linari, c’è stato un incidente poco fa. Oggi, 21 dicembre 2020, sono segnalate code e traffico tra via Carlo Betocchi e via Tuscolana, su entrambi i sensi di marcia.

Tor Vergata, incidente e code tra via Carlo Betocchi e via Tuscolana oggi

A segnalare il sinistro è Astral Infomobilità. Al momento, non si registrano altre notizie in merito alla situazione di eventuali feriti.

Sul posto, le forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito e la gestione della viabilità, che dovrebbe tornare alla normalità quanto prima. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla dinamica e alle conseguenze dell’incidente.

AGGIORNAMENTO:

Incidente risolto poco prima delle 15 di oggi.