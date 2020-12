Con l’approssimarsi delle Feste Natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha in corso di svolgimento una specifica campagna di controllo in ambito nazionale su giocattoli e tradizionali articoli utilizzati nel periodo festivo, al fine di verificare la conformità e il rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela della salute del consumatore.

Sono state ispezionate 1.058 strutture commerciali (aziende di importazione e piattaforme di distribuzione, ditte di commercializzazione all’ingrosso e rivendite al dettaglio), rilevando irregolarità e la presenza di prodotti non conformi presso 96 esercizi.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare e sequestrare 17.000 articoli irregolari già immessi a vario livello nel circuito commerciale, per un valore di oltre 80 mila euro, dei quali 15.250 giocattoli di varie tipologie e 1.750 tra luminarie ed altri prodotti elettrici, risultati privi delle indicazioni obbligatorie di sicurezza all’uso, della marcatura CE e di etichettatura in lingua italiana.

Alcuni prodotti privi di marcatura CE sono stati oggetto di campionamento per la successiva analisi di laboratorio finalizzata alla ricerca di cessione di sostanze irritanti e pericolose per la salute.

La presenza del marchio di conformità rappresenta uno degli elementi essenziali forniti dal produttore per escludere la cessione di sostanze irritanti ed allergeniche o la possibilità di ingestione di parti e frammenti con rischio di soffocamento, specie nei bambini.

Nel contesto delle verifiche, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria 4 titolari di aziende e negozi e segnalati ulteriori 94 soggetti all’autorità amministrativa per violazioni in materia di commercio illecito di prodotti privi dei requisiti di sicurezza, comminando sanzioni pecuniarie per complessivi 330 mila euro.

Di seguito si segnalano alcuni interventi di rilievo:

Nas Catania, dicembre 2020

Segnalato all’Autorità Giudiziaria e Amministrativa il legale responsabile di origine cinese di un deposito all’ingrosso poiché ritenuto responsabile di aver importato e commercializzato giocattoli, oggettistica natalizia, articoli elettrici e dispositivi medici privi di marcatura CE e di documentazione in lingua italiana concernenti le avvertenze e le istruzioni sulle modalità d’uso dei prodotti.

Nel corso dell’attività ispettiva sono stati sequestrati:

– 460 confezioni di giocattoli;

– 270 alberi di natale in materiale plastico e 120 luminarie natalizie privi anche della dichiarazione di conformità antincendio;

– 350 dispositivi elettronici tra cui termoscanner e saturimetri tascabili;

– 135 mascherine facciali per uso comune, riportanti falsi loghi industriali;

– 740 confezioni di occhiali da vista cui 80 paia classificati come dispositivi medici, la cui vendita è riservata agli ottici.

Il valore complessivo del sequestro ammonta ad euro 30.000 circa.

Nas Parma, novembre 2020

Nel corso di un’ispezione presso una rivendita di giocattoli è stato eseguito il sequestro di 16 confezioni di cosmetici destinati a minori (smalti per unghie di produzione cinese), riportanti data di scadenza fraudolentemente occultata utilizzando inchiostro indelebile e nastro adesivo.

Il gestore è stato deferito alla Procura di Parma per tentata frode in commercio con contestuale sequestro penale dei prodotti.

Lo stesso NAS ha bloccato, presso ulteriori due distinte attività commerciali, ulteriori 1.600 giocattoli (cappellini, trombette, ecc..) poiché risultate prive della marca di conformità CE. Il valore della merce sequestrata ammonta a euro 1.200 circa e sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 10.000

Nas Livorno, dicembre 2020

Sanzionato il legale responsabile di una nota catena di vendita di giocattoli e prodotti per bambini per aver commercializzato articoli da regalo, tra cui borsette, trousse, braccialetti, collane riportanti loghi di personaggi di animazione e film per bambini di famose case cinematografiche, risultati privi di marcatura CE e delle indicazioni in lingua italiana circa le avvertenze e le istruzioni sulle modalità d’uso dei prodotti.

Sequestrate 1.000 confezioni di giocattoli il cui valore complessivo ammonta ad euro 7.000 circa.

Nas Udine, dicembre 2020

Segnalati all’Autorità amministrativa due cittadini cinesi, titolari di altrettanti negozi di articoli da regalo poiché responsabili di aver posto in commercio articoli natalizi e giocattoli poiché risultati con etichettatura irregolare (mancanza delle indicazioni di legge in lingua italiana e del marchio CE). Nel corso dell’intervento sequestrati 300 articoli natalizi irregolari (profumatori, glitter) e contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 10.000.

Nas Palermo, dicembre 2020

Segnalati all’Autorità Amministrativa i titolari di due distinti negozi di articoli di provenienza cinese per aver posto in commercio giocattoli ed altri oggetti di importazione risultati privi del marchio di conformità CE e delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana concernenti le avvertenze e le istruzioni sulle modalità d’uso dei prodotti.

Sequestrate 2.000 confezioni di prodotti per un valore complessivo di 13.000 euro e contestate sanzioni amministrative per un importo di complessivo di 4.000 euro.

Nas Latina, dicembre 2020

Segnalati all’Autorità Amministrativa i titolari di due distinti empori poiché ritenuti responsabili di aver posto in vendita addobbi natalizi luminosi e giocattoli privi di marcatura di conformità CE e delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana riguardanti le precauzioni di sicurezza e le modalità d’uso dei prodotti.

Sequestrati complessivamente 820 luminarie e 167 confezioni di giocattoli per un valore complessivo di 4.600 euro. Contestate ai titolari delle attività commerciali sanzioni amministrative per un importo totale di 7.000 euro.

Nas Roma, dicembre 2020

Segnalati all’Autorità Amministrativa 4 responsabili legali di altrettanti negozi a gestione straniera di casalinghi ed articoli da regalo poiché ritenuti responsabili di aver commercializzato giocattoli e congegni assimilati privi di marcatura CE e delle indicazioni in lingua italiana concernenti le avvertenze e le istruzioni di sicurezza circa l’utilizzo dei prodotti.

Sequestrati complessivamente 470 confezioni di giocattoli ed articoli similari il cui valore complessivo ammonta ad euro 3.700 circa.

Nas Bari, novembre 2020

Sequestrati presso un negozio di articoli da regalo 8.816 confezioni di giocattoli (portachiavi per bambini) poiché risultati privi di marcatura CE e di indicazioni in lingua italiana inerenti le informazioni di sicurezza e le istruzioni sulle modalità d’uso dei prodotti ludici destinati a minori.

Il valore del sequestro ammonta a euro 24.000 circa e sono state sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.000 euro.

Nas Bologna, novembre 2020

Sequestrate presso un market etnico 125 catene luminose natalizie importate dalla Cina poiché risultate prive delle indicazioni in lingua italiana inerenti le informazioni di sicurezza e le istruzioni sulle modalità d’uso. Sono state contestate al titolare dell’attività sanzioni amministrative per un importo complessivo di 9.000 euro.