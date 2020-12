Fiuggi, solidarietà: donati centinaia di pacchi di Natale a grandi e piccini

I numeri sono fondamentali per comprendere la dimensione di un fenomeno che in questo caso si chiama “solidarietà”.

Natale e solidarietà a Fiuggi

Il presidente della sottosezione dell’Unitalsi Anagni-Alatri, nonché codirettore della Caritas diocesana, Piergiorgio Ballini, nel giorno della consegna dei pacchi alimentari, dei giocattoli e del materiale didattico, utilizzando proprio i numeri ha intenso ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida iniziativa.

“Ci apprestiamo a consegnare 330 pacchi alimentari ad altrettante persone bisognose – ha spiegato – con un occhio sempre di riguardo ai più piccoli. Ben 480 bambini, di cui 23 purtroppo ricoverati in ospedale, riceveranno doni, giocattoli e regali di Natale! Tutto ciò è stato possibile grazie al grande cuore della Banca Centro Lazio, alla volontà del comitato dei soci dell’istituto e alla indispensabile collaborazione tra soggetti di natura diversa”.

Presente anche il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini, che ha “ringraziato la banca Centro Lazio, il comitato dei soci, i parroci delle parrocchie presenti sul territorio, l’Unitalsi e la Caritas diocesana. Questa iniziativa ricade in un periodo storico difficile e ci sta mettendo a dura prova, per questi motivi posso affermare con assoluta certezza che stiamo vivendo il vero e autentico spirito del Natale: solidarietà e vicinanza ai più bisognosi”.

Il presidente della Banca Centro Lazio, Amelio Lulli, ha sottolineato l’impegno dell’istituto bancario: “Sono onorato di condividere la volontà dei soci di Fiuggi, l’input è quello di stare vicini a tutti coloro costretti a vivere in difficoltà.

Ribadisco con forza che seppur questa iniziativa è legata al periodo complicato che stiamo vivendo, il mio appoggio non mancherà in futuro per altri appuntamenti della stessa natura. Il volontariato arriva dappertutto e su questo non dispensiamo nessuna risorsa. Questa segue altre azioni di solidarietà che la Banca è stata lieta di essere parte integrante: il contributo per l’acquisto del pulmino in dotazione all’Unitalsi; il sostegno di qualche mese fa, tramite la donazione di circa 209 mila euro, a favore degli ospedali di Palestrina e Alatri per l’acquisto di materiale sanitario. Da ultimo ci siamo spesi per aiutare una persona del posto che aveva tanto bisogno.

Pertanto un grosso grazie al comitato dei soci per la sensibilità dimostrata, in tutti i territori c’è solidarietà ma mai come a Fiuggi”.

Infine il dottor Mauro Giacomi, responsabile del comitato dei soci della Banca: “Il mio pensiero è rivolto a tutte quelle persone che necessitano di una mano. Un grazie al comitato dei soci, che, nonostante il budget limitato, non ha risparmiato la disponibilità ad intervenire a favore del territorio, sostenuti dalla sede centrale che non ha mai fatto mancare il proprio apporto.

Entriamo in punta di piedi nelle abitazioni e nelle RSA grazie al fondamentale supporto dell’Unitalsi, di tanti volontari e persone di buona volontà: grazie a questa splendida sinergia si possono raggiungere obiettivi importanti”.

Presso il centro pastorale a Fiuggi fonte, dove si è svolta la cerimonia di consegna dei doni natalizi, erano presenti inoltre: i membri del comitato dei soci della Banca Centro Lazio, Don Luigi Battisti, don Pierluigi Nardi, padre Massimiliano Fasano, Salvatore Pitocco rappresentante dell’amministrazione comunale di Trivigliano. Un ringraziamento speciale ai tanti volontari che provvederanno alla distribuzione dei pacchi alimentari di Natale.

F.to: Alcuni momenti dell’iniziativa presso il centro pastorale con il sindaco Baccarini, Piergiorgio Ballini, Amelio Lulli e Mauro Giacomi.