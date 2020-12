La cartomanzia è ancora presente nei nostri giorni?

La cartomanzia è considerata un’arte divinatoria che attraverso l’interpretazione di carte e tarocchi prevede delle tecniche di divinazione atte a conoscere il futuro delle persone.

Ma come funziona la cartomanzia, e soprattutto è ancora presente ai giorni nostri?

L’arte della cartomanzia

La cartomanzia è un’arte (utilizzata dalle cartomanti) che fa uso di carte e tarocchi con lo scopo di predire degli avvenimenti importanti utili a delineare il futuro di chi si presta a questa divinazione.

Tutto ciò serve per ottenere delle risposte ben precise, che possano trovare grande utilità soprattutto in tutti quei casi in cui vi siano dei dubbi o si sia alla costante ricerca di risposte in grado di avere degli influssi e dei risvolti positivi sulla vita delle persone.

La cartomanzia si basa sull’ esperienza del cartomante, in quanto è un’arte che richiede molto studio e può essere appresa solo tramite una grande quantità di esperienza.

La cartomanzia nel passato

Questa grande arte divinatoria è praticata fin dal XV secolo e raggiunse il suo apice in Francia dove anche ai giorni nostri continua ad essere molto in voga.

È molto diffusa anche in Spagna, in America Centrale e in quella latina.

La cartomanzia arrivò diffondersi in Italia e in Germania nel 1500, anche se non era ben vista per via della chiesa e delle tante istituzioni religiose che la condannavano come arte impura e peccaminosa.

Nel passato molti capi di stato, come re e ministri, erano soliti rivolgersi ai cartomanti per farsi svelare i segreti del loro futuro, ed in molti casi questi sciamani spaventavano le persone, tanto da essere descritti come delle figure avvolte nel mistero e dotate di poteri soprannaturali, che potevano rivelarsi dannosi qualora non venissero trattate in maniera equa.

Come funziona la cartomanzia?

Grazie alla cartomanzia possono emergere tutti quegli aspetti che non sono di facile raggiungimento in situazioni normali.

Tutto inizia da alcune previsioni che si basano sulle interpretazioni legate alle figure presenti sulle carte, sui loro colori e anche dalla posizione che le carte assumono sul tavolo.

Esistono anche delle forme di cartomanzia online che possono essere affidabili o meno, ma in ogni caso è sempre meglio rivolgersi a degli esperti del settore che potranno darti delle risposte immediate anche per telefono, e grazie ai quali potrai agire in tutta riservatezza.

Le differenze del passato e del presente

In passato era molto difficile trovare dei sensitivi o dei veggenti disposti a leggere le carte e a fare i tarocchi sotto appuntamento e solamente dietro conoscenze ben specifiche.

Ai giorni d’oggi invece, è molto facile incontrare queste persone poiché sono sempre di più gli annunci che vengono pubblicati sui giornali, e per di più è possibile accedere a dei servizi virtuali messi a disposizione dal web e da internet, che consentono di accedere ai servizi dedicati alla cartomanzia in maniera immediata ed istantanea.

In questo modo di possono ottenere delle risposte veloci ed efficienti nel giro di pochi minuti.

Oggi la figura del cartomante è molto diversa da quella del passato, poiché tutti possono accedere a questo servizio senza fissare degli appuntamenti e soprattutto questi servizi non vengono riservati solo a persone importanti ma a tutti.

Tutti possono imparare a leggere le carte, in quanto il cartomante non è più considerato uno sciamano, ma una persona normale a tutti gli effetti, che conosce bene le carte e i tarocchi e sa come effettuare una lettura agli avventori.