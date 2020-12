Appio Latino, chiuso club privé per assembramenti:…

Tutela della salute pubblica: chiuso un club privé dalla Polizia Locale. Proseguono gli interventi anti assembramento e per feste clandestine.

I fatti

Un club privé è stato chiuso ieri sera dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale: gli agenti hanno trovato all’interno del locale, sito nel quartiere Appio Latino, una decina di persone, identificate e sanzionate ai sensi della normativa a tutela della salute pubblica. Per il locale è scattata la chiusura e il gestore è stato perseguito per violazione delle disposizioni anti contagio e per altre irregolarità amministrative riscontrate nel corso dei controlli.

Questo è solo l’ultimo degli interventi della Polizia Locale in questo fine settimana prefestivo, nel corso del quale il Comando Generale ha disposto un rafforzamento dei controlli con l’impiego di oltre 1200 agenti in strada.

Le verifiche hanno riguardato in modo particolare le aree soggette a possibili assembramenti, come le strade a maggior interesse commerciale. Accertamenti mirati anche per verificare le segnalazioni di feste o eventi privati, soprattutto in orario serale e notturno, come avvenuto anche nella notte tra venerdì e sabato, durante la quale i caschi bianchi hanno eseguito un duplice intervento nel Centro Storico per eventi organizzati in due strutture ricettive.

Nelle corso dei controlli svolti nelle serate di questo weekend sono stati rilevati circa 30 illeciti per inosservanza delle misure per la limitazione del contagio, che hanno riguardato anche il divieto di circolazione senza giustificato motivo dalle ore 22.00.

Foto di repertorio legata ai controlli