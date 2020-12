“Dalla Commissione Bilancio arriva oggi una buona notizia per i lavoratori delle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti. È infatti stato approvato un emendamento che stanzia un fondo per garantire la copertura degli ammortizzatori sociali fino a gennaio 2021. Accolte le richieste che, come Regione Lazio, avevamo posto al Governo e ai parlamentari territoriali come gli onorevoli Melilli e Segneri.

I fondi

Intanto i nostri uffici già stanno lavorando le pratiche per coprire la mensilità di novembre, resa possibile grazie alle positive risposte date dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Inps che hanno messo a disposizione 8,5 milioni di euro.

Attualmente i lavoratori che beneficiano degli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi industriali complessa del Lazio sono 1102, ci cui circa 300 nella provincia di Rieti.

Per molti di essi e per le loro famiglie queste risorse rappresentano l’unica fonte di reddito. Inoltre, in questo periodo di difficoltà del mondo del lavoro innescato dalla pandemia, questi contributi appaiono quanto mai fondamentali”.

Così in una nota Claudio Di Berardino assessore al Lavoro e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio