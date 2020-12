Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli nel corso di alcuni controlli antidroga nella zona della stazione ferroviaria “Tiburtina” hanno arrestato un cittadino albanese di 31 anni, nullafacente e irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri effettuando dei controlli nella zona, hanno notato lo straniero aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell’autostazione “Tibus” e di iniziativa hanno deciso di fermarlo per un controllo. L’uomo era in possesso di un regolare biglietto d’autobus ed in procinto di lasciare la Capitale ma, a seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ben 5,120 kg di hashish, nascosti all’interno di un grosso borsone tra gli indumenti, e suddivisa in 9 involucri di cellophane.

Dopo l’arresto lo straniero è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo mentre, la droga è stata sequestrata.