Continua la fase di bel tempo in Italia e, in particolare, nelle province di Roma e Frosinone per quanto riguarda le giornata di lunedì 21 e martedì 22 dicembre 2020. In attesa delle festività natalizie, ci saranno dunque ancora 48 ore di sole ad accompagnare le ultime tornate di questo 2020 che sarà da ricordare sicuramente per molti aspetti.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 dicembre 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 21 dicembre:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 6° C; max 16° C. Venti: deboli

Martedì 22 dicembre:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 6° C; max 15° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 21 dicembre:

Notte: Sereno con foschia

Mattina: Sereno con foschia

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 5° C; max 15° C. Venti: deboli

Martedì 22 dicembre:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 5° C; max 14° C. Venti: deboli