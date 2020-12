I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito controlli mirati a verificare il rispetto delle norme per limitare la diffusione del contagio dal Covid-19 nei quartieri Quadraro e Centocelle.

In serata, i Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno sanzionato un cittadino del Bangladesh di 40 anni, titolare di un bar in via Scribonio Curione, dove è stato sorpreso un cliente, suo connazionale, sanzionato anche lui, che stava consumando in loco oltre l’orario previsto dal D.P.C.M. I Carabinieri hanno quindi disposto la chiusura provvisoria dell’attività, per 3 giorni.

Nella notte, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno sanzionato 5 giovani – tre ragazze e due ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 23 anni – sorpresi in piazzale delle Gardenie senza giustificato motivo, oltre l’orario previsto dal D.P.C.M.

