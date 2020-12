Un Natale fuori dagli schemi, quello che ci aspetta. Nella conferenza stampa di ieri sera, 18 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato il nuovo “Decreto Natale”.

Dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 tutta l’Italia sarà in zona rossa, ad eccezione di quattro giorni: 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, in cu il Paese sarà in zona arancione. Dal 21 dicembre non sarà possibile spostarsi tra regioni.

Le misure in zona rossa – 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio:

Gli spostamenti sono vietati salvo quelli comprovati da esigenze lavorative o situazioni di necessità, ma massimo due persone non conviventi possono far visita ad amici o parenti, una sola volta al giorno, e potranno essere accompagnati da minori di 14 anni che abitano nella stessa regione.

Restano aperti i generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie, parrucchieri, parafarmacie, barbieri e lavanderie. La ristorazione è sospesa, ma è consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario, mentre l’asporto è possibile fino alle 22:00. Il coprifuoco resta dalle ore 22.00 alle ore 5.00.

Le misure in zona arancione – 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio:

Gli spostamenti sono consentiti dai comuni di 5.000 abitanti in un raggio di 30 km a eccezione dei capoluoghi. È consentito il ritorno alla residenza. La ristorazione è sospesa, ma è consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario, mentre l’asporto è possibile fino alle 22:00.

Foto di repertorio