Mettere in affitto un appartamento a Roma, quali le zone migliori

Sempre più persone scelgono di investire nel mattone per metterlo in rendita e avere quindi un’entrata in più ogni mese.

Una scelta che risulta particolarmente vantaggiosa se effettuata in una grande città come Roma, normalmente presa d’assalto sia da turisti che da studenti e lavoratori fuori sede.

Prima di effettuare questa spesa è importante valutare le diverse zone della città dove acquistare casa, poiché non tutte ricevono lo stesso gradimento da parte di potenziali inquilini.

La presenza di sedi universitarie e di occasioni di svago e vita mondana, certamente influiscono sull’appeal del quartiere.

Alla luce di questo, mettere in affitto un immobile a San Lorenzo, ad esempio, sarebbe un’ottima idea, considerato che qui ha sede la famosa università La Sapienza.

Riuscire a piazzare un appartamento in questa zona è molto semplice, proprio perché considerato il quartiere universitario per eccellenza e con una discreta vita notturna.

Altro quartiere interessante dal punto di vista degli affitti è Tiburtino – Pietralata, la via preferenziale che conduce direttamente alla zona di San Lorenzo e quindi preferita anche in questo caso dagli studenti.

Discorso diverso va fatto invece per Appio – San Giovanni, che giova della presenza di numerose fermate della linea A della metropolitana. È ideale quindi per spostarsi facilmente in diversi punti della città, sia per raggiungere il luogo di lavoro o l’università, sia per accorciare le distanze con i principali luoghi d’interesse.

Anche la zona di Ostiense è molto richiesta per gli affitti a Roma, data la presenza di un altro famoso ateneo cittadino: Roma Tre. Quest’area, poi, è ben collegata con Testaccio e Garbatella, due quartieri molto amati dai giovani, oltre alla grande presenza di uffici.

Sembra quindi la zona ideale sia per studenti che per lavoratori fuori sede.

Individuare la zona migliore per mettere in affitto il proprio appartamento, però, non è sufficiente.

È necessario promuoverlo, diffondere l’offerta e selezionare gli inquilini giusti.

ZappyRent, la piattaforma online dedicata agli affitti, può tornare molto utile in questo senso, per la sua praticità e affidabilità, soprattutto grazie alla presenza di una sezione dedicata agli appartamenti in affitto a Roma.

Pubblicare il proprio annuncio sul sito è molto semplice

Ogni titolare di immobile, infatti, può farlo, inserendo una descrizione dettagliata dell’immobile, della zona in cui ha sede e completarla con una galleria di foto esplicative dei punti di forza dell’appartamento.

Effettuato questo passaggio, la proposta verrà visualizzata sulla piattaforma e gli inquilini interessati all’immobile provvederanno a inviare un messaggio per manifestare la propria intenzione.

Tutte le prenotazioni, infatti, vengono effettuate online, senza la necessità di riservare ulteriore tempo per gli appuntamenti e i sopralluoghi degli immobili.

Grazie alle informazioni trasmesse da ZappyRent, poi, ogni proprietario potrà selezionare gli inquilini in base alle loro caratteristiche e alla segnalazione relativa alla possibilità di effettuare immediatamente i pagamenti.

Anche dopo la stipula del contratto ZappyRent prosegue con i suoi servizi, garantendo il pagamento mensile del canone di locazione in maniera sicura, direttamente sull’account di ogni proprietario, evitando così il rischio di perdere quote di canone o subire ritardi.