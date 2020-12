Gli auguri per un Natale magico anche in tempi di lockdown

Quello che ci aspetta sarà sicuramente un Natale molto diverso da quelli vissuti finora. Niente mercatini di Natale, cioccolate calde a passeggio per i negozi e aperitivi con gli amici tra risate e abbracci.

L’atmosfera natalizia fatica a farsi strada e il pensiero di non poter passare le feste con i propri cari fa calare un velo di tristezza su chiunque.

Purtroppo, ci si dovrà accontentare di videochiamate e abbracci virtuali. Anche i regali dovranno attendere per essere consegnati e scartati.

In attesa di potersi incontrare nuovamente di persona, però, si può comunque stare vicini ad amici e parenti con qualche pensiero speciale. Anche solo l’invio di un augurio personalizzato può fare la differenza nell’affrontare con lo spirito giusto queste feste così insolite.

Se si è indecisi su come trasmettere i propri auguri, la soluzione ideale è utilizzare il comodo servizio del telegramma online di Ufficio Postale, storica realtà nel settore dei servizi postali.

In poche e semplici mosse, è possibile trasmettere gli auguri a chiunque su tutto il territorio nazionale. I tempi di consegna sono estremamente rapidi, 24 ore dal momento della presa in carico del telegramma. I giorni di consegna potrebbero allungarsi in caso di pagamenti diversi dalla carta di credito o paypal.

Basterà recarsi sul sito di Ufficio Postale e inserire i dati richiesti. Oltre agli indirizzi di mittente e destinatario, si dovrà inserire il messaggio di auguri scelto e pianificare la data di invio.

Se si vuole inviare lo stesso messaggio a più destinatari, sarà possibile fare un’unica operazione. Senza perdere tempo e senza fare inutili code allo sportello, in pochi minuti si potrà inviare il proprio telegramma fino a 200 destinatari.

Nel caso non si abbiano idee al momento di comporre il messaggio di auguri, ecco alcune frasi perfette per augurare un Natale magico alle persone care.

So che non sarà il Natale che aspettavi, ma sono sicuro che saprai comunque renderlo speciale. Tanti auguri!

Anche se purtroppo a Natale non potremo stringerci, ti sono comunque vicino con il pensiero. Presto torneremo a vederci e ridere insieme. Tanti auguri di Buon Natale!

Per queste feste ti auguro di fare il pieno di allegria e serenità, in attesa di tempi migliori. Buon Natale!

Tanti auguri di buon Natale, che sia una giornata speciale da trascorrere con le persone a te più care.

Per questo Natale posso solo inviarti un grande abbraccio virtuale. Ma stai sicuro che presto ne riceverai uno in carne ed ossa. Nel frattempo…. buon Natale!

Anche se la pandemia globale non era contemplata per queste feste, ti auguro di trascorrere tanti momenti di gioia e serenità. Auguri!

In questo caso, allora, vale il detto “lontano dagli occhi, ma vicini al cuore”.