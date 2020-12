Il migliore esperto in trapianto di capelli in Turchia: ecco come sceglierlo

Il trapianto di capelli è una procedura molto popolare che viene effettuata nell’ambito della chirurgia estetica da medici altamente competenti. Ma come fai a trovare quello giusto per te, e specialmente in Turchia, un paese che forse conosci davvero poco?

Le persone che soffrono di calvizie sono sempre di più: questa condizione si diffonde a macchia d’olio, poiché può essere causata sia da ereditarietà genetica sia da altri fattori, come la malattia, cure particolari e situazioni traumatiche.

Insomma, poiché le persone che hanno a che fare da vicino con l’alopecia aumentano e spesso non si trovano a loro agio con il loro aspetto, è aumentato quel fenomeno particolare che noi chiamiamo “turismo medico”, ossia quando le persone vanno in Paesi diversi dal proprio per sottoporsi a dei particolari trattamenti medici.

Questo avviene appunto per la calvizie, dal momento che in Europa i prezzi degli interventi sono davvero troppo alti, mentre la Turchia è conosciuta per i suoi medici altamente specializzati e i prezzi, al contempo, incredibilmente contenuti.

Un’operazione di chirurgia estetica di trapianto di capelli, infatti, in Turchia può costare addirittura la metà rispetto che qui da noi.

Ci sono tantissime cliniche specializzate in trapianto di capelli a Istanbul, ma poche sono ai livelli dell’ospedale gestito dal dottor Emrah Cinik. Il dottor Cinik è conosciuto in tutto il mondo per aver partecipato a numerosi seminari e convegni dedicati al tema della calvizie e in particolare delle tecniche particolari sul trapianto di capelli.

In Turchia ha appunto un suo staff altamente specializzato e preparato a intervenire eseguendo più tecniche come la FUE e il metodo DHI nel trapianto.

La FUE è un metodo largamente diffuso per il trapianto e, come dice il nome, consiste nell’estrazione di unità follicolari da una porzione di pelle donatrice sana e che verranno impiantati lì dove mancano (spesso nella zona dello scalpo). Dal 2020 il Dott. Emrah Cinik esegue anche l’estrazione FUE manuale in casi particolari. Questo tipo d’estrazione permette una migliore gestione di alcuni tipi di capelli difficilmente estraibili con le tecniche motorizzate.

La DHI è la tecnica che permette il trapianto di capelli anche senza la necessità di raderli prima dell’intervento e d’innestare a densità più alte.

La clinica del dottor Cinik è tra le migliori di tutto il Paese, se non del mondo, ed esegue con successo centinaia di interventi ogni anno, adoperando di frequente entrambe le tecniche che ti abbiamo appena esposto.

Quali sono i requisiti che devi cercare nel miglior chirurgo per il tuo trapianto di capelli?

Ci sono delle qualità, o meglio capacità, che il tuo medico chirurgo di fiducia dovrebbe possedere perché dimostri di potersi prendere cura di te e trattare il tuo caso nel migliore dei modi (ossia con pieno successo). Ecco quali sono …

Esperienza

La prima cosa che dovresti chiederti quando sei in cerca del dottore migliore che sia in grado di eseguire il trapianto di capelli di cui hai bisogno è quanta esperienza egli debba avere per risultare affidabile.

Sicuramente sapere che il dottor Emrah Cinik è in attività già da molti anni ed esegue qualche centinaio di interventi l’anno (tutti con esiti più che soddisfacenti) potrebbe farti stare più tranquillo riguardo a questa procedura e all’idea di metterti completamente nelle sue mani.

L’esperienza è un aspetto molto importante e che non possiamo sottovalutare: questo non vuol dire che i medici esordienti siano poco preparati ma è indubbio che quando si lavora da tanti anni si è in grado di affrontare gli imprevisti e le difficoltà che a volte ci possono essere durante un intervento per il trapianto dei capelli.

Feedback e opinioni positive dei pazienti già operati

Una delle cose che permettono a un paziente di fidarsi del dottore al quale vorrebbero affidarsi per il trapianto dei capelli è quella di conoscere le esperienze e le opinioni di tutte le altre persone che si sono già sottoposte a questo intervento chirurgico, che comunque è impegnativo e delicato.

Da questo punto di vista una buona idea è quella di leggere le recensioni sul web dei pazienti del dottore che lo hanno scelto: all’interno si potrà capire come è andato l’intervento, il modo di porsi dello specialista anche dal punto di vista umano e molto importante è anche sapere le condizioni igieniche della clinica.

Il dottor Cinik è una garanzia in tutti questi aspetti anche grazie al lavoro instancabile ed efficace della sua equipe di lavoro.