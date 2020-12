“Niente streaming, non ci stiamo più!”

Il gruppo Movimento 5 Stelle, di concerto con il Consigliere Masi, ha deciso che se neanche stamattina fosse stato attivato lo streaming per il Consiglio Comunale, lo avrebbe abbandonato per protesta.

Stamani ancora una volta il Consiglio Comunale si stava svolgendo senza che l’Amministrazione fosse in grado di fornire ai suoi Cittadini uno strumento semplice e necessario a seguirne i lavori; è da quando eravamo ancora Gruppo extra consiliare che insistiamo perché i Consigli Comunali siano visibili in diretta a tutti, e la scusa dell’emergenza Covid-19 non regge più.

Scusatosi con tutti i Colleghi che oggi presentavano mozioni importanti e d’interesse, e spiegate le ragioni, il Consigliere Elio Masi ha abbandonato il Consiglio Comunale.

Ne vedremo il successivo svolgimento, come tutti i normali Cittadini, quando verrà messa on line la registrazione.