Trastevere. Arrestate dalla Polizia di Stato 3 donne per tentato furto pluriaggravato. In zona Ostiense invece è stato arrestato un 24enne italiano: aveva a carico un mandato di arresto europeo.

I fatti

Tre donne bosniache sono state arrestate per tentato furto pluriaggravato dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nella stazione di Roma Trastevere. Le tre borseggiatrici, di cui una minore degli anni 18, tutte con precedenti per reati contro il patrimonio, intenzionalmente hanno accerchiato un viaggiatore ostacolandone la salita sul treno. E’ stata l’occasione per una di loro per poter infilare la mano nella giacca della vittima tentando di sottrarne il cellulare.

Fortunatamente sia il capotreno che il viaggiatore hanno capito quello che stava succedendo e, grazie all’occhio vigile di una pattuglia della Polfer presente nella stazione, le tre donne sono state bloccate ed arrestate.

Un 24enne italiano invece, nella mattinata odierna, è stato rintracciato ed arrestato dalla pattuglia della Polizia Ferroviaria di Roma Ostiense durante i controlli mirati al contrasto dei flussi di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. Il giovane, aveva un mandato di arresto europeo, per reati contro il patrimonio.

Gli agenti hanno controllato l’uomo che è risultato destinatario di una nota di ricerca Schengen emessa dalle Autorità tedesche. Per lui si sono aperte le porte del carcere italiano, in attesa dell’estradizione.