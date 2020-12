Diverse piccole scosse di terremoto si sono registrate nelle ultime ore in due località della Città Metropolitana di Roma. Nello specifico, si sono avvertite a Vicovaro e Mandela tra ieri e oggi.

Vicovaro e Mandela: diverse scosse di terremoto tra il 17 e il 18 dicembre 2020

Si è iniziato intorno alle 23 di ieri, con una scossa di terremoto di 1.5 di magnitudo a Vicovaro; poco dopo, due scosse di maggiore importanze ci sono state a Mandela. Alle 23:43 e 15 secondi una scossa di magnitudo 1.6 e 30 secondi dopo di 2.2. A 0:49 di oggi, altro sisma a Vicovaro di 1.4 e infine stamattina alle 7:11 dove si è registrata l’ultima scossa di 1.7, sempre a Vicovaro.

Tutte le scosse sono state registrate da INGV, ma fortunatamente non sarebbe stato segnalato nessun danno a cose e/o persone. Questo poiché la magnitudo non è stata altissima, fatta eccezione per quella di 2.2, che è stata tendenzialmente di bassa/intermedia intensità rispetto alle altre, molto più lievi.