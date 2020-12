Subiaco, mancherà l’acqua in molte vie per 10 ore: quando e dove

piazza del Campo

piazza S. Andrea

corso Cesare Battisti

contrada S. Angelo

contrada Minnone

contrada la Carcara

contrada Prato Maggiore

SS412

via di Villa Gori

via S. Francesco

via Dante Alighieri

largo Trieste

via Carlo Alberto dalla Chiesa

via XX Settembre

via della Forma

via Solferino

via Luigi Cadorna

via Giuseppe Garibaldi

via Lucidi

via Fratelli Cosmati

SP 40/a

via dei Piattari

via Fabio Filzi

via Fogazzaro

via dei Monasteri

via Anicia

via Francesco Petrarca

traverse delle vie citate

Per alleviare il disagio è stato predisposto un servizio di autobotte in stazionamento per tutta la durata del fuori servizio presso:

piazza del Campo

piazza S. Andrea

corso Cesare Battisti fronte civ. 36

contrada S. Angelo km 13,4

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57 994 116.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.