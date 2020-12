Roma. I poliziotti della Sezione Volanti, hanno arrestato per furto aggravato M.S.C. romeno 37enne. Gli agenti transitando in via Ettore Fieramosca, tra Casal Bertone e Pigneto, udivano un rumore metallico provenire da alcune auto li parcheggiate.

Il fatto

Insospettitesi, hanno proceduto al controllo trovando lo straniero accovacciato vicino ad una macchina intento a smontare il catalizzatore.

Inoltre, è stato trovato in possesso di 4 lame appartenenti a un seghetto elettrico, 1 batteria di ricambio per lo stesso, 1 cacciavite e 1 catalizzatore precedentemente rubato. L’episodio è avvenuto intorno alle 23 di ieri, mercoledì 16 dicembre 2020.