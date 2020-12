Velletri, il Sindaco Pocci “contro” ENEL: ecco cos’è successo

Appresa la notizia che ENEL ha programmato interventi in zone centrali per sabato 19 dicembre 2020, ho immediatamente inviato una nota con la richiesta di sospensione dei lavori, che andrebbero a danneggiare le attività commerciali e a creare disagio alle famiglie nell’unico fine settimana libero che precede il Natale – spiega il Sindaco di Velletri, Orlando Pocci, in un post su Facebook.

Una decisione inopportuna in questa fase così delicata per le attività commerciali che vedrebbero ridotta la loro capacità di lavorare in un giorno cruciale e atteso da tutti.

Confido che ENEL saprà raccogliere la mia richiesta, in alternativa interverrò con ogni e qualunque strumento disponibile per impedire l’interruzione dell’energia come indicato nel volantino.

AGGIORNAMENTO: ENEL deve aver dato retta sin da subito al Sindaco, poiché i lavori sono stati rinviati. Pocci stesso lo ha spiegato sempre sul suo profilo: “Ho ricevuto adesso comunicazione da ENEL che i lavori sono stati rinviati dopo le vacanze di Natale”.