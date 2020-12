In poche ore, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 3 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

In via Pietro Bembo, a Primavalle, i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno sorpreso un 19enne romano uscire dall’appartamento di un 54enne romano e cedere delle dosi di cocaina ad un uomo.

I Carabinieri lo hanno fermato e hanno perquisito l’abitazione, rinvenendo 16 g di cocaina, 48 g di crack, 28 g di hashish, 30 g di marijuana e 510 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 19enne e il 54enne, entrambi già noti per precedenti reati di droga, sono stati arrestati e portati in caserma, dove sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. L’acquirente è stato, invece, identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore.

I Carabinieri della Stazione Roma Trullo, invece, hanno arrestato un 28enne romano, che, fermato a bordo della sua auto durante un posto di controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di dosi di marijuana e hashish.

La successiva perquisizione nella sua abitazione, poco distante, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare altri 30 g di hashish, un bilancino di precisione, materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente e la somma contante di 220 euro, ritenuta provento di attività di spaccio.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.